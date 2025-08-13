Spoločnosť Elektrodistribúcia Srbska informuje o plánovaných odstávkach elektriny v Erdevíku v piatok 15. augusta.
Od 9.30 do 11.30 bez elektriny budú obyvatelia ulíc Proletárska č. 67 – 95 a 70 – 78 a Milanky Brankovićovej – celá ulica.
Žiadne produkty v košíku.
Spoločnosť Elektrodistribúcia Srbska informuje o plánovaných odstávkach elektriny v Erdevíku v piatok 15. augusta.
Od 9.30 do 11.30 bez elektriny budú obyvatelia ulíc Proletárska č. 67 – 95 a 70 – 78 a Milanky Brankovićovej – celá ulica.
V súvislosti s prácami na rehabilitácii vozovky na výjazde zo Starej Pazovy je táto časť štátnej cesty II. A triedy 100 v smere do Inđije uzavretá pre premávku v obidvoch smeroch od 6. augusta do...Čítaj viacDetails
Maximálna maloobchodná cena eurodieselu bude počas nasledujúcich siedmich dní 196 dinárov za liter, zatiaľ čo cena benzínu BMB 95 bude 177 dinárov za liter, oznámilo dnes Ministerstvo vnútorného a zahraničného obchodu na...Čítaj viacDetails
Spoločnosť Elektrodistribúcia Srbska informuje obyvateľov Padiny o plánovanej odstávke elektrickej energie vo štvrtok 24. júla. Bez elektriny bude v čase od 8.00 do 10.30 ulica Horná dolina – v úseku od Sutjeskej ulice po...Čítaj viacDetails
Ministerstvo vnútorného a zahraničného obchodu dnes zverejnilo nové maloobchodné ceny derivátov ropy na obdobie od 18. do 25. júla. Eurodiesel bude stať 197 dinárov za liter a Euro Premium BMB 95 179 dinárov za liter,...Čítaj viacDetails