Prezident Srbska Aleksandar Vučić sa dnes stretol s rakúskym kancelárom Christianom Stockerom v Paláci Srbska, kde bol hosť zo zahraničia privítaný slávnostným ceremoniálom.
Témou stretnutia boli európske integrácie Srbska a posilňovanie hospodárskej spolupráce, ako aj špecializovaná výstava EXPO 2027, ktorá sa bude konať v Belehrade.
„Naše dve krajiny spájajú dobré a priateľské vzťahy, ktoré spoločne rozvíjame. Rakúsko je pre Srbsko dôležitým partnerom v rôznych oblastiach, najmä v oblasti hospodárskej spolupráce a investícií, a úspešne spolupracujeme aj v otázkach migrácie a zachovania stability a bezpečnosti regiónu,“ uviedol prezident Vučić na svojej facebookovej stránke.
„Veľmi si ceníme aj podporu Rakúska našej európskej ceste, ktorá zostáva jednou zo strategických priorít Srbska. Očakávam, že návšteva kancelára Stockera poskytne ďalší impulz k posilneniu vzájomného porozumenia a priateľstva, pričom som presvedčený, že dialóg a spolupráca sú najlepšou cestou k bezpečnejšej a prosperujúcej budúcnosti pre všetkých našich občanov,“ napísal prezident.