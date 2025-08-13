Oznámenie prinášame v plnom znení v pôvodnej podobe:
Slovenská diplomacia a ani Zastupiteľský úrad SR v Belehrade nebudú komentovať a ani zasahovať do vnútropolitického diania v Srbsku, kde bola na víkendové kultúrne podujatie – Slovenské národné slávnosti v Báčskom Petrovci – vnášaná politizácia prostredníctvom zverejňovania fotografií z protivládnych protestov. A Ivan Korčok sa, samozrejme, na tlačovej konferencii rozhorčoval, že sa Slovensko nezastalo tých, ktorí chceli zverejňovať fotografie z protivládnych protestov, čo nebolo ani súčasťou oficiálneho programu slávností.
Očividne progresívna politizácia presiahla aj hranice Slovenska a Ivan Korčok, len aby zaujal, je ochotný podporovať protest, ktorý bol v rozpore s cieľmi organizátorov apolitického kultúrneho podujatia a ktorý nebol ani povolený políciou. Hodnotná kultúra našich krajanov z Báčskeho Petrovca sa tak dostala do polohy opozično-koaličného bojiska, ktorá, žiaľ, nemá nič spoločné so Slovákmi ani slávnosťami, ale len zneužíva slovenskú národnostnú menšinu na vyhrocovanie vnútropolitickej konfrontácie.
Napriek tvrdeniam I. Korčoka ministerstvo a ani veľvyslanectvo SR v Belehrade podujatie neopomenuli, situáciu pozorne sledujú. Veľvyslanectvo je priebežne v kontakte s predstaviteľmi slovenských krajanských organizácií v Srbsku.