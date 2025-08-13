Oznámenie prinášame v plnom znení v pôvodnej podobe:
Ako predseda vlády som obdržal detailnú informáciu o udalosti, ku ktorej došlo počas Slovenských národných slávností v Báčskom Petrovci.
Informácia potvrdzuje, že občania Srbska slovenskej národnosti sú podobne ako aj iní občania Srbska politicky rozdelení do viacerých táborov. Rozdielne pohľady na vládnu a opozičnú politiku v Srbsku vytvárajú priestor na politické konflikty rôzneho rozsahu a intenzity. Nemusíme chodiť ďaleko po príklady, pretože obdobná situácia je aj na Slovensku.
Udalosť z Báčskeho Petrovca je čisto vnútroštátnou politickou záležitosťou suverénneho Srbska a nemá nič spoločné s postavením slovenskej národnostnej menšiny, ktorému slovenská vláda v spolupráci so srbskou vládou venuje mimoriadnu pozornosť. Srbská vláda si zaslúži naše poďakovanie za prístup k Slovenkám a Slovákom žijúcim v Srbsku. Premúdrelí liberáli a progresívci, ako obyčajne, ignorujú objektívne informácie, zasahujú do záležitostí suverénneho Srbska a prispievajú k ďalšiemu rozdeľovaniu ľudí.
Dnešná tlačová konferencia PS a SAS je naplnením programu opozície, ktorý mladý Šimečka definoval jedným jediným slovesom – škodiť. Vždy a za každú cenu.