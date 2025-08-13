Oznámenie prinášame v plnom znení v pôvodnej podobe:
Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny najprísnejšie odsudzuje priamy pokus o politizáciu Slovenských národných slávností zo strany blokádnikov a opozičných strán.
Slovenské národné slávnosti sú najstarším strešným slovenským podujatím a sú dôležité pre všetkých Slovákov bez ohľadu na politickú príslušnosť a predstavujú oficiálny sviatok všetkých Slovákov v Srbsku. Pestovanie kultúry, tradície, jazyka a písma je základom každej spoločenskej komunity a všetkých národov.
Provokovanie rozzúrenými blokádnikmi a nenávistníkmi Srbska, narúšanie oficiálnych programov slovenských národných slávností, vytváranie politických predstavení, aby televízne stanice Nova S a N1 mohli plniť svoj denný programový plán klamstvami, je neprijateľné!
Šírenie falošných správ a nahrádzanie téz a pozývanie zástupcov opozičných strán a vojnových veteránov počas trvania podujatia predstavuje najpriamejšie zneužívanie Slovenských národných slávností. Výzva opozície na blokádu v Báčskom Petrovci bola priamou výzvou na nepokoje a zastrašovanie pokojného väčšinového obyvateľstva okresu v Báčskom Petrovci, ktoré už roky žije v harmónii. Desivá výzva blokády na zrážky a rozdelenie medzi slovenskou národnostnu menšinou je absolútne odsúdeniahodná!
Privádzanie vojnových veteránov, neúspešných politikov, demonštrácia násilia, pokusy o zastrašovanie účastníkov, zahraničných hostí a početných návštevníkov tohto najdôležitejšieho podujatia sú neprijateľné.
Vďaka ich úmyselnej provokácii a blokáde sa mnohí návštevníci nemohli dostaviť na slovenské národné slávnosti a v pokoji osláviť svoj sviatok!
Slováci a Srbi sú bratské národy a nedovolia, aby bratské vzťahy boli ovplyvnené falošnými študentmi a neúspešnou opozíciou.