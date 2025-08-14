1040 – Macbeth zabil škótskeho kráľa Duncana, ktorý potom vládol 17 rokov. Macbethova vláda, najmä spôsob, akým nastúpil na škótsky trón, inšpirovala anglického spisovateľa Williama Shakespeara k jednej z jeho najznámejších hier.
1431 – v bitke pri Domažliciach husitské vojská vedené Prokopom Holým porazili križiacku armádu.
1866 – zomrel v Turčianskych Tepliciach evanjelický superintendent, spisovateľ, prekladateľ a podpredseda Matice slovenskej Karol Kuzmány.
1893 – Francúzsko sa stalo prvou krajinou, v ktorej bola zavedená povinnosť umiestňovať na motorové vozidlá poznávacie značky.
1912 – americké jednotky obsadili Nikaraguu.
1917 – Topoľčany postihol požiar. Zhorelo 83 domov a 350 ľudí zostalo bez strechy nad hlavou.
1920 – bola podpísaná spojenecká zmluva medzi ČSR a Kráľovstvom Srbov, Chorvátov a Slovincov (neskôr Juhoslávia) o obrannom spolku pred Maďarmi.
1932 – v Báčskom Petrovci založili Maticu slovenskú v Juhoslávii. Jej predsedom sa stal Ján Bulík.
Podpoľanec costumes
1945 – japonská vláda prijala spojenecké podmienky kapitulácie, čím sa aj v tichomorskej oblasti skončila II. svetová vojna.
1956 – zomrel nemecký spisovateľ, dramatik, divadelný teoretik a režisér Bertolt Brecht, ktorý patrí k najvýznamnejším, ale zároveň aj najrozpornejším dramatikom a spisovateľom 20. storočia.
1958 – zomrel francúzsky fyzik a nositeľ Nobelovej ceny za chémiu (1935) Jean Frédéric Joliot-Curie.
1992 – zomrel americký sudca John Sirica, ústredná postava aféry Watergate, ktorá nariadila americkému prezidentovi Richardovi Nixonovi odovzdať kompromitujúce pásky, ktoré ho stáli funkcie hlavy štátu.