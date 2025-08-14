Autorské sprevádzanie výstavou Minca po minci – banka. Bankovníctvo v Vojvodine od polovice 18. storočia do roku 1939 v Múzeu Vojvodiny sa uskutoční v sobotu 16. augusta o 18. hodine.
Výstavu predstavia autorky Snežana Dobrićová a Mirjana Lakićová.
Ako sa uvádza v správe, výstava osvetľuje viacstoročný vývoj finančných inštitúcií a ekonomických tokov na území dnešnej Vojvodiny. Prostredníctvom archívnych materiálov, originálnych dokumentov, fotografií, peňazí (kovových aj papierových), kníh a predmetov z bankovej praxe budú mať návštevníci možnosť nahliadnuť do úlohy bánk v spoločenskom, hospodárskom a kultúrnom rozvoji dnešnej Vojvodiny v rôznych historických obdobiach.