Nie všetci návštevníci Slovenských národných slávností, ktoré sa každoročne usporadúvajú v Báčskom Petrovci, si prídu užiť iba kultúrne obsahy ponúknuté v pestrom programe podujatí. Sú aj takí, aj domáci, aj cezpoľní, ktorí prídu stretnúť známych a priateľov a spoločne sa dobre pobaviť, k tomu aj občerstviť, lebo i tohto roku v druhý augustový víkend bola páľava a mnohí vyhľadávali chládok.
Aby títo potom neodchádzali s prázdnymi žalúdkami sa postaralo viacero petrovských spolkov a združení, ale i početní jednotlivci, ktorí na rôznych punktoch v Petrovci na ulici alebo na nádvoriach či ihrisku ponúkali občerstvenie a jedlá z roštu.
Aj návštevníci Jarmoku umenia v sobotu mohli ochutnať všelijaké dobroty. Prišli sem okrem početných spolkov žien so svojou ponukou aj iní jednotlivci so svojimi produktmi.
Členky Spolku petrovských žien sa tiež dobre organizovali a v ich ponuke ani tohto roku nevystalo zo desať tort, ako aj za dva kotly svadobnej kapusty. Na nádvorí uhostili aj hostí zo Slovenska, z Detvy. Tí sa tiež pričinili s ich špecialitami, ktoré bolo možno ochutnať.
K náplni Slovenských národných slávností sa aj tohto roku Združenie drobnochovateľov tradične pričinilo varením a odpredajom králičieho paprikáša. V sobotu popoludní prichystali za kotol tejto špeciality. Návštevníci a záujemcovia o takýto druh pokrmu porcie mohli zjesť v priestoroch alebo im ich zbalili do nádob a mohli si ich odniesť a doma sa naobedovať.
Vo večerných hodinách na viacerých miestach boli aj ľudové veselice alebo disko zábava. Najveselšie pri živej hudbe zvyčajne býva v Klube poľnohospodárov, kde okrem dobrej zábavy núkali i jedlá z roštu, ako aj prasacinu, jahňacinu, baraní paprikáš, klobásky a pljeskavice.
Ani v nedeľu nechýbalo z gastronomickej ponuky a gazdinky si mohli oddýchnuť od sporáka a nedeľný obed bolo možné zabezpečiť si na viacerých miestach. V nedeľu predpoludním vedľa súťaže športových rybárov pri rybárskej chate na kanáli vo varení rybacej polievky súťažili aj tímy MOMS z viacerých slovenských prostredí a pri živej hudbe sa tamojší aktivisti vynasnažili početných návštevníkov nakŕmiť rybacími špecialitami.
Mnohé rodiny využili horúcu nedeľu stráviť a naobedovať sa v prírode pri kanáli, kde v chládku stromov predsa bolo príjemnejšie. Petrovskí rybári za spolupráce osvedčených kuchárov prichystali za dva kotly rybacej polievky a stovky porcií smaženého kapra. Aj na jazere Špór rozvoniavali rybie špeciality. Tamojší členovia združenia vyprážali karasy a k tomu zorganizovali aj súťaž v love rýb feeder technikou. Aj v združení poľovníkov zvyknú okrem streleckej súťaže chystať i paprikáš z diviny.