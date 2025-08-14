Dnes o 16. hodine sa v Americkom kútiku v Novom Sade v rámci cyklu Svet digitálneho umenia uskutoční projekcia a prednáška venovaná tvorbe amerického umelca Timothyho Moyersa.
Moyers, skladateľ a audiovizuálny umelec pôvodom z Chicaga, vo svojich dielach skúma prepojenie organického a abstraktného.
V jeho tvorbe sa prelínajú prirodzené zvukové prostredia s abstraktnými zvukovými a vizuálnymi udalosťami, čím vznikajú jedinečné umelecké kompozície, ktoré oslovujú diváka nielen obrazom, ale aj zvukom.
O umelcovej tvorbe a o vybraných dielach, ktoré budú na podujatí prezentované, bude rozprávať Andrej Tišma.