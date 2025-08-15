1769 – narodil sa francúzsky generál, prvý konzul a francúzsky cisár Napoleon Bonaparte. Zomrel 5. 5. 1821.
1830 – turecký sultán Mehmed II. Hatišerifom uznal autonómiu Srbska.
1883 – narodil sa Ivan Meštrović, sochár.
1892 – narodil sa francúzsky fyzik, nositeľ Nobelovej ceny (1929) Louis de Broglie. Zomrel 19. 3. 1987.
1914 – demokrat, 28. americký prezident (1913 – 1921) Woodrow Wilson otvoril oficiálne Panamský prieplav, ktorý spája Atlantický oceán s Tichým oceánom a má veľký hospodársky, politický a vojenský význam.
1947 – India získala nezávislosť od Spojeného kráľovstva a stala sa nezávislou krajinou v rámci Commonwealthu. Prvým indickým premiérom sa stal Džaváharlál Nehrú.
1948 – Juhokórejská republika vyhlásila so súhlasom OSN nezávislosť.
1960 – Kongo získalo nezávislosť od Francúzska.
1972 – narodil sa americký herec Ben Affleck, známy z filmov Armagedon, Pearl Harbor alebo Daredevil.
1978 – založená bola skupina Riblja čorba.
2008 – zomrel legendárny americký hudobný producent Jerry Wexler, ktorý sa podieľal na nahrávkach hviezd štýlu R&B ako Aretha Franklinová a Ray Charles.