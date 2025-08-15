Belehradský Partizan bol na krok od veľkého úspechu a postupu do play-off kvalifikácie futbalovej Konferenčnej ligy v sezóne 2025/2026. Málokto očakával, že mladučkí futbalisti vicemajstra Srbska dokážu v odvetnom stretnutí proti škótskemu Hibernianu dohnať dvojgólové manko z belehradského prvého duelu. A predsa sa im to v regulárnej časti hry, čiže počas 90 minút podarilo. Partizan vyhral 3 : 1 a tak dohonil prehru z prvého stretnutia, keď doma prehral 0 : 2.
V predĺžení mali však Škóti viac šťastia. Najprv v 100. minúte Cadden znížil na 2 : 3, potom bol gól Partizana neuznaný pre ofsajd a v závere náš predstaviteľ trafil aj žrď. K tomu Partizan viac ako 60 minút hral s hráčom menej, lebo v 63. minúte druhú žltú kartu dostal Simić a musel opustiť trávnik štadióna v škótskom hlavnom meste.
Duel sa napokon aj skončil triumfom Partizana 3 : 2, ale pre celkový výsledok 4 : 3 do play-off kola predsa postúpil Hibernian.
V poslednej kvalifikačnej fáze tak Zelení vystúpia proti poľskej Legii, ktorá je eliminovaná z Ligy Európy proti celku AEK Larnaca a šancu na opravnú Poliaci majú teda v Konferenčnej lige. Prvý zápas Hibernian a Legia zohrajú 21. augusta v Škótsku a odvetný duel na programe bude 28. augusta v Poľsku.
Ako sme spomenuli, bude to teda play-off, zároveň posledné kvalifikačné kolo na UEFA súťaže v tejto sezóne a po dvojzápasoch už nasledovať bude ligová fáza, ktorá odštartuje v polovici septembra vo všetkých troch ligách.
Naša krajina tak na európskej scéne zostáva s jedným predstaviteľom. Je to Crvena zvezda, ktorá sa po triumfe nad poľským Lechom dostala do play-off kola kvalifikácie na Ligu majstrov. Jej rivalom a poslednou prekážkou na ceste do ligovej fázy Champions League bude cyperský Pafos, ktorý prekonal Dynamo Kyjev.
Červeno-bieli majú garantovanú jeseň a časť zimy v Európe – ak eliminujú Pafos vystúpia znovu v Lige majstrov a v prípade neúspechu bude útešnou odmenou ligová fáza Európskej ligy.
Prehľad tretieho kvalifikačného kola
V Európskej lige postúpila chorvátska Rijeka proti írskemu Shelbourneu, aj keď doma prehrala. Bieli z Istrie v odvetnom stretnutí v Írsku zohrali omnoho lepšie, zaslúžene triumfovali, takže v play-off kole za súpera majú grécky PAOK. Ak triumfujú budú v ligovej časti LE a ak prehrajú zaručená je aspoň Konferenčná liga.
Postúpil aj Zrinjski Mostar proti islandskému Breiðabliku, ako aj gibraltársky Lincoln Red Imps, rival Crvenej zvezdy v druhom kole kvalifikácie Ligy majstrov, takže klub z maličkej krajiny na Pyrenejskom polostrove vo vrecku má minimálne Konferenčnú ligu.
Hajduk Split akoby nevedel vyhrať. Na konci minulej sezóny neuveriteľne premrhali náskok niekoľko kôl pred koncom chorvátskeho šampionátu a zostali bez titulu. Teraz je Hajduk eliminovaný aj z Konferenčnej ligy proti celku Dinamo Tirana, aj keď v 99. minúte (teda v predĺženiach) mal aktívny výsledok 1 : 1. Do konca však prehral 3 : 1 a do ďalšieho kola postúpil albánsky klub.
Slovan Bratislava bol v treťom kvalifikačnom kole Ligy majstrov eliminovaný v dvojzápase s kazašským Kairatom po penaltách a v play-off Európskej ligy zohrá so švajčiarskym celkom Young Boys.
Zápasy rozhodujúcej play-off vo všetkých troch UEFA súťažiach budú veľmi zaujímavé a na nich ani netreba dlho čakať, keďže sú prvé duely na programe už počas budúceho týždňa.