Prezident Srbska Aleksandar Vučić včera večer vyhlásil, že obnovené násilné protesty ukázali, kto útočí, ničí cudzí majetok a vykonáva teror, a dodal, že na vrchole protestov v Belehrade bolo celkovo 3 100 ľudí.
„Dôležité je, že ľudia dnes večer všetko videli a pochopili. V predchádzajúcich dňoch mohol niekto povedať, že si vymýšľajú príbehy o tom, že prívrženci SNS niekoho napadli a provokovali, a preto bola reakcia úžasných občanov a úžasných detí a dnes večer sme všetci videli, že práve títo úžasní ľudia ničia cudzí majetok brutálne, nemilosrdne, vykonávajú teror v krajine, nikto im do toho nezasahoval,“ povedal prezident Vučić. S tým, že videl reportáž v jednej z opozičných televíznych staníc, že všetko prebieha pokojne, že sa ničia iba priestory politickej strany, prezident Vučić zdôraznil, že ani za Hitlera nikto tak pokrytecky nehovoril o ničení cudzieho majetku.
Podľa neho už boli v Belehrade zatknutí štyria ľudia a jeden člen UKP bol vážne zranený. Prezident Vučić povedal, že ho mrzí, že polícia včera večer v Novom Sade nereagovala lepšie a ospravedlnil sa za to občanom. Podľa jeho slov je dobré, že v priestoroch, ktoré boli zdemolované, neboli žiadni prívrženci strany SNS. Prezident uviedol, že tento večer ukázal, čo chceli robiť aj v predchádzajúce večery v Novom Sade.