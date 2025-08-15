Kultúrno-umelecký spolok Mladosť a Slovenský spolok žien Usilovné včielky v Lugu v sobotu 16. augusta usporiadajú 10. ročník tradičného letného podujatia V lipovom chládku a medovom sládku.
I tohto roku toto sladké podujatie bude mať štandardnú koncepciu. Organizátori najprv povolávajú svojich hostí na prechádzku medovými chodníkmi pod lipami, kde pre všetkých návštevníkov pripravia stánkový predaj medu, medových výrobkov, koláčov a suvenírov. Inštalujú tam aj príležitostnú výstavu. V tejto prvej akcii očakávajú hostí už od 15. hodiny. V podvečer (o 18. hodine) bude bohatý folklórny sviatok, keď na otvorenom javisku odznie koncert kultúrno-umeleckých spolkov. Vystúpia ochotníci z FS Vreteno z Kultúrneho centra v Kysáči, FS Vernár zo Slovenska, KUS Brile z Beočínu a, pravdaže, z hostiteľského KUS Mladosť v Lugu. Po folklórnom programe (o 20. hodine) nasledovať bude ľudová veseliaca, kde na dobrú náladu a do tanca bude hrať skupina Euro band.