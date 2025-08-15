Majitelia dobytka na pohorí Suva planina opäť čelia veľkým problémom spojeným s nedostatkom vody. V tejto súvislosti Ministerstvo poľnohospodárstva, lesníctva a vodohospodárstva oznámilo, že v čo najkratšom čase zabezpečilo a poslalo cisterny s pitnou vodou do oblasti Suvej planiny, kde zvieratá zostali bez vody v dôsledku vyschnutia prameňa Rakoš.
Cisterny s vodou budú odoslané aj dnes pre približne 1 000 kráv a 300 koní, po čom bude zabezpečený nákladný automobil na pravidelné dovážanie vody v nasledujúcich dňoch.
Rezortný minister Dragan Glamočić pripomenul, že ministerstvo už v júli nariadilo dovoz vody na toto pohorie, čím opäť potvrdilo, že pevne stojí pri poľnohospodároch a poskytuje im priamu a konkrétnu podporu.