V pondelok 18. augusta po 18. hodine na území Obce Kovačica sa bude konať postrek proti komárom z lietadla a zo zeme.
Upozorňujú sa včelári, aby si zabezpečili včelstvá, a to včasným zatváraním alebo odvážaním na bezpečnú lokalitu vzdialenú najmenej 5 kilometrov od priestoru, kde bude prebiehať postrek. Použité totiž budú chemické prostriedky, ktoré sú nebezpečné pre včely.
V prípade nepriaznivého počasia postrek proti komárom bude odročený na utorok 19. augusta – oznámil komunálny inšpektor Eugen Bojer.