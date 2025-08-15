Podpredseda vlády Srbska a minister vnútra Ivica Dačić vyhlásil, že včera večer bolo zranených najmenej 42 policajných príslušníkov, niekoľkí ťažšie, a že doteraz bolo za útok na políciu zatknutých 37 osôb.
Dačić vo vyhlásení pre novinárov spresnil, že 26 policajných príslušníkov bolo zranených v Belehrade, sedem vo Valjeve a deväť v Pančeve, a zdôraznil, že zo strany demonštrantov došlo k drastickému narušeniu verejného poriadku a pokoja na zhromaždeniach po celom Srbsku.
Poukázal aj na to, že okrem Belehradu boli najvážnejšie incidenty v Novom Sade, kde došlo k demolovaniu priestorov Srbskej pokrokovej strany na viacerých miestach.
„Toto bol jeden z najtvrdších útokov na políciu za posledné roky a nešlo len o verbálne urážky, ale o fyzické napadnutia, hádzanie kameňov, útoky tyčami, palicami a použitie rôznych prostriedkov. Polícia zasiahla a tam, kde to bolo potrebné, použila aj chemické prostriedky, aby odrazila útoky proti sebe,“ uviedol podpredseda vlády.