V rámci pravidelných stretnutí a workshopov každý štvrtok a projektu Môj kútik v meste začali minulý štvrtok s kreslením nástennej maľby v Klube pre denný pobyt seniorov a osôb s invaliditou.
Objekt, ktorý je pred niekoľkými mesiacmi obnovený a upravený, na bielej fasáde narúšali vzhľad čmáranice a grafity. Členovia klubu a účastníci projektu sa preto rozhodli skrášliť fasádu spoločnými silami a vytvoriť peknú nástennú maľbu s veselými motívmi podľa návrhu Zorice Opavskej, ktorá vedie výtvarné dielne.
Zoricu Opavskú sme i dnes zastihli usilovne pracovať na nástennej maľbe. Povedala, že so spolupracovníkmi a účastníkmi projektu budú pokračovať aj zajtra. Nástenná maľba by mala byť kompletne dokončená do konca mesiaca.