Predseda Srbskej pokrokovej strany Miloš Vučević povedal, že útoky na priestory SNS vo Vrbase, Báčskej Palanke a na ďalších miestach v Srbsku boli výsledkom všetkého, čo sa predchádzajúcich deväť mesiacov pripravovalo a „pumpovalo“, a uviedol, že ide o najzjavnejšie násilie blokátorov, ktorí útočia na občanov, policajtov a všetkých, ktorí nezmýšľajú ako oni.
Vučević na tlačovej konferencii v sídle SNS povedal, že ho neprekvapuje, čo sa stalo pred priestormi tejto strany vo viacerých mestách v Srbsku, keď, ako povedal, boli zranené desiatky ľudí v Báčskej Palanke, Vrbase, Novom Sade, ako aj policajti.
Povedal, že je „mimoriadne nechutné“, že, ako uviedol, v magnátskych médiách kolujú už týždne a mesiace príbehy o tom, že občania sú tí, ktorí nosia palice, kamene a vyzývajú na útoky a lynčovanie iných ľudí, cudzích bytov a priestorov cudzích strán, a že násilníci a bitkári sú tí, ktorí bránia svoje domy a priestory strán.
„A potom môžete vidieť titulky, že vo Vrbase alebo v Báčskej Palanke je napätie, pretože sa pred ich priestormi zhromaždili podporovatelia SNS. Zhromaždenie našich členov a sympatizantov pred ich priestormi vytvára napätie, nie príchod banditov, zločincov, teroristov – blokátorov s kameňmi a palicami, aby zničili tieto priestory a zranili ľudí,“ povedal Vučević.
Dodal, že je „hrozné“, čo sa stalo v utorok večer vo Vrbase a Báčskej Palanke, odkiaľ sa, ako uviedol, rýchlo šíril „diabolský plameň“ blokátorov a že blokátori vyzývali na simultánne útoky na priestory SNS v Niši, Belehrade, Novom Sade a v Kragujevci.
„Ako na povel, ako upíry, aby vyšli zo svojich brlohov a začali svoju demolačnú horúčku. Aby zranili niekoho iného, aby sa po niekoľkýkrát vlámali do nášho bytu. Aby sa pokúsili niekoho zlynčovať,“ povedal Vučević.
Poďakoval členom SNS, občanom a vlastencom, ktorí, ako zdôraznil, statočne bránili česť štátu a ktorí bránili SNS a majetok tejto strany.
„Sú to statoční ľudia, sme na nich hrdí, kládli nekompromisný odpor blokádam, ktorí prišli vykonávať násilie,“ povedal Vučević.
Vučević povedal, že za incidenty a útoky na priestory SNS vo Vrbase, ale aj v iných mestách, boli do roku 2012 zodpovední opoziční politici, predstavitelia moci, a dodal, že nemôžu nikoho presvedčiť, že tí, ktorí útočia, sú občania a tí, ktorí sa bránia, sú násilníci.
Politici, ktorí ospravedlňujú incidenty – sú za ne zodpovední
Predseda SNS politikom, ktorí sa snažia tieto incidenty a útoky ospravedlňovať, povedal, že sú za to priamo zodpovední.
„Za týmito útokmi stojíte vy. Sú to len pešiaci, ktorí plnia vaše rozkazy. Vy a vaše médiá ste túto atmosféru v Srbsku deväť mesiacov nafukovali v nádeji, že sa preleje krv, že Srb zaútočí na Srba, že jeden občan zraní druhého, pretože to potrebujete na ospravedlnenie svojich ďalších protestov,“ povedal Vučević.
Ako dodal, opoziční politici majú právo pokračovať v tom, čo robia, iba pri nehodách, rozporoch, konfliktoch, hádkach a incidentoch.
„Vytvárajú incident, páchajú násilie, zraňujú a napádajú iných ľudí a policajtov, dúfajúc vo väčšiu nehodu, aby to údajne bol motív a dôvod na to, aby vyzvali na nové zhromaždenie a nový protest. Protest pre protest, násilie pre násilie, blokáda pre blokádu. Všetky masky padli a všetci videli, kto pácha násilie,“ povedal Vučević.
Zdroj: RTS