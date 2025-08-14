Už tradične na začiatku sezóny sa udeľuje aj prvá trofej v rámci súťaží UEFA. Pravda, ide o najmenej významnú trofej a mnohí ju na vážne ani neberú. Predsa, ľudia sa tešia, aj keď vyhrajú na dedinskom turnaji, tak prečo by sa netešili z európskej trofeje, nech je akákoľvek?!
Ide o UEFA Super Cup, čiže jeden zápas, ktorý sa pravidelne hrá na začiatku sezóny a v ktorom hrajú šampión Ligy majstrov proti víťazovi Európskej ligy z minulej sezóny.
Tak sa francúzskemu veľkoklubu a majstrovi Európy PSG v stredu podarilo triumfovať nad Tottenhamom a do vitríny vložiť prvý pohár v novej sezóne. K víťazstvu však mal oveľa bližšie londýnsky tím, ktorý ako keby nevedel získať trofeje.
Tottenham totiž mal náskok po prvom polčase, keď pri konci gól vsietil Micky Van de Ven, a na začiatku druhej časti Romero dal aj druhý gól. Výsledok 2 : 0 v prospech Hotspur platil do 85. minúty, keď za PSG skóroval Lee Kang-in, a v 94. minúte vyrovnal výsledok na 2 : 2 Ramos, čím poslal zápas do penaltového rozstrelu.
Super Cup sa v prípade nerozhodného výsledku nepredlžuje, ale sa ihneď kopú jedenástky. Aj v tomto prípade mal Tottenham náskok, lebo sa ujal vedenia 1 : 0 a v prvej sérii za PSG neuspel Vitinha.
V pokračovaní však dvaja hráči anglického tímu neboli precízni, ostatní hráči PSG skórovali, takže sa klub z Paríža stal víťazom UEFA Super Cup v sezóne 2025/2026. Je to ich prvá trofej v tejto súťaži a sú zároveň prvým francúzskym klubom, ktorý v nej vyhral.
Zaujímavosťou je, že PSG je vlastne jediným francúzskym klubom, ktorý v Super Cup vystupoval – pred triumfom tohto roku v ňom hrali aj v roku 1996 ako víťazi niekdajšej súťaže UEFA Pohár víťazov pohárov. Vtedy ťažko prehrali proti Juventusu, ibaže sa hralo vo forme dvojzápasu – úhrnným výsledkom 2 : 9.
Najúspešnejším je Real Madrid, ktorý vyhral až šesťkrát, a to vždy ako šampión Ligy majstrov. Po Kráľovskom klube nasledujú Barcelona a AC Miláno s piatimi triumfami.
Ak sa pozrieme na štatistiky podľa krajín, najlepšie sú celky zo Španielska, ktoré majú úhrnne 17 titulov, po nich nasledujú anglické kluby s desiatimi prvenstvami.
Inak, kluby, ktoré vyhrali Ligu majstrov, sú úspešnejšie ako tie, ktoré triumfovali v Pohári víťazov pohárov alebo po jeho zrušení v UEFA pohári a neskôr v Európskej lige. Víťazi Ligy majstrov majú 30 titulov oproti 20, koľko získali celky, ktorým sa podarilo triumfovať v spomenutých troch súťažiach.
Prvý Super Cup sa odohral v roku 1973 a vtedy Ajax porazil AC Miláno. V roku 1991 ako víťaz vtedajšieho Pohára majstrov v Super Cup vystúpila Crvena zvezda, ale prehrala s Manchesterom United 0 : 1. Vtedajšie pravidlá boli také, že sa finále hralo vo forme dvojzápasu, ale práve vtedy bola výnimka a hral sa iba jeden duel na Ostrove kvôli politickej a spoločenskej situácii vo vtedajšej Juhoslávii, kde už začínala vojna.