Vo včerajšom príhovore k verejnosti prezident Srbska Aleksandar Vučić povedal, že sa iba vďaka múdrosti a trpezlivosti zachoval pokoj. Ako zdôraznil, vďaka odvahe veľkého počtu policajtov, ale aj odvahe mnohých občanov, nedošlo ku katastrofálnemu scenáru.
„Som hrdý na policajtov, ktorí vydržali ťažké útoky a nárazy. Je dôležité, aby ste vedeli, že nikde sa nič nestalo, okrem v blízkosti politickej strany, ktorú blokátori a bitkári neobľubujú. Nikto ich nenapadol – oni sa organizovali na útok. Štát je dostatočne silný. Dnes večer si niektorí mysleli, že môžu zabíjať ľudí. Zabránime každej ich snahe viesť nás k občianskym konfliktom a ohrozovaniu bezpečnosti a pokoja v našej krajine. Občianska vojna v Srbsku nebude, rovnako ako nebude milosť pre bitkárov a výtržníkov,“ uviedol prezident.