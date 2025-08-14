Tretie augustové číslo Hlasu ľudu predovšetkým mapuje priebeh uplynulých Slovenských národných slávností. Fotografiou na titulnej strane ešte raz oslovujú čitateľov a milovníkov slovenskej hudby ich úspešní tohtoroční účastníci zo Slovenska – členovia skupiny Kollárovci.
Slávnosti ponúkli materiál do všetkých stálych rubrík nášho týždenníka. Sú to upútavky na druhej strane obálky, v pokračovaní je tu stanovisko k ich priebehu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Rubrika o aktivitách prezidenta republiky Aleksandra Vučića nesie sa v duchu titulku Obmedzíme marže a znížime ceny, ale spracované sú aj ďalšie aktuálne témy. Na incident na Slovenských národných slávnostiach reagoval i Robert Fico, premiér Slovenskej republiky, a Juraj Blanár, minister zahraničných vecí a európskych záležitosti Slovenskej republiky, a je tu aj vyhlásenie pre verejnosť Dušanky Petrákovej, predsedníčky Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny.
Nasledujú reportážne záznamy zo všetkých podujatí na uplynulých Slávnostiach. Peknú návštevnosť mala tematická panelová výstava Hlas ľudu – Krok s dobou, ktorá predstavuje súčasnú digitálnu a webovú produkciu tejto mediálnej ustanovizne. Osobitný priestor majú aj všetky ďalšie podujatia: Od vstupného programu, pravidelných zasadnutí NRSNM, Matice slovenskej v Srbsku, stretnutí zdravotníckych pracovníkov, slovenských novinárov, slovenských dolnozemských učiteľov, autoriek nových dolnozemských knižných titulov, po folklórne galaprogramy, večerné koncerty, Jarmok umenia, výstavy a maliarske tábory v Petrovci a v Novom Sade. Riporty z nich zaradené sú do rubrík, aj do osobitnej prílohy.
V cykle Znamenité osobnosti vojvodinských Slovákov v rubrike Naše dediny spracovaný je životný prínos historika a učiteľa Štefana Kvasa a v cykle Výklad nových kníh v rubrike Kultúra prezentuje sa verejnosti nová detská kniha Zoroslava Jesenského Kde sú Briti?
V rubrike Šport sú záznamy zo športových akcií na Slovenských národných slávnostiach, ktoré prebiehali v priestoroch v Petrovci (tenis, stolný tenis, šach, futbal, streľba do hlinených terčov, lov rýb na jazere Špór) a na brehu kanála Dunaj Tisa Dunaj. Sú tu i riporty z prípravných futbalových zápasov v našich prostrediach pred jesennou časťou majstrovstiev. Aj posledná strana je športová: je tam fotografia mužstva Miestneho odboru Matice slovenskej v Hložanoch, ktoré zvíťazilo na tohtoročnom Matičnom turnaji v Pivnici.