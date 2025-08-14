Predseda vlády Srbska Đuro Macut v súvislosti so zhromaždeniami a nepokojmi v uliciach našich miest počas minulej noci, ako aj s útokmi na priestory vládnucej politickej strany, odsúdil akúkoľvek formu násilia a nedemokratického správania sa oponentov.
Premiér Macut zdôraznil, že to nie je a nesmie byť tvár demokratického štátu, a uviedol, že násilím nie je možné riešiť problémy ani prekonávať rozdiely v názoroch, pretože to je možné výlučne dialógom a rešpektovaním zákonov.
„Vyzývam všetkých politických aktérov a občanov na upokojenie napätia. Iba rozumom, trpezlivosťou a vzájomným rešpektom môžeme dosiahnuť mier a stabilitu. Štát prijme, v súlade so zákonmi Srbska, všetky opatrenia na zabezpečenie mieru, verejného poriadku a bezpečného pohybu pre všetkých občanov, bez ohľadu na ich politické či akékoľvek iné presvedčenie,“ povedal predseda vlády.