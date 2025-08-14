Dnes bude slnečno a veľmi teplo, neskôr popoludní a večer na juhovýchode a juhu, a počas noci aj na juhozápade krajiny, mierne oblačno, uvádza Hydrometeorologický ústav Srbska.
Fúkať bude slabý až mierny juhovýchodný a východný vietor, na juhu Banátu a v dolnom Podunajsku mierny, miestami aj silný. Najvyššia teplota od 34 do 38 stupňov Celzia.
Aj na zajtra meteorológovia predpovedajú veľmi teplé počasie. Fúkať bude mierny juhovýchodný vietor. Najnižšia teplota bude 19 až 22 a najvyššia denná 35 až 36 stupňov Celzia.