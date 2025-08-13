Pre 278 žiakov záverečného ročníka základných škôl sa dnes začalo skladanie záverečnej skúšky v augustovom termíne. Žiaci dnes písali test z materinského jazyka, zajtra budú z matematiky a v piatok 15. augusta z voliteľného predmetu.
„Toto je druhá príležitosť pre všetkých, ktorí nemohli absolvovať záverečnú skúšku v júnovom termíne, aby úspešne ukončili základné vzdelanie a získali právo na zápis do strednej školy v tom istom roku. Tým sa znižuje riziko prerušenia vzdelávania a podporuje rovnaká dostupnosť vzdelania pre všetkých,“ povedal námestník ministra školstva Milan Pašić.
Zároveň uviedol, že v stredných školách je k dispozícii 12 000 voľných miest. V prvom a druhom zápisnom kole bolo zapísaných približne 62 000 žiakov.
Predbežné výsledky záverečnej skúšky na úrovni školy budú zverejnené v pondelok 18. augusta.