Minister poľnohospodárstva Dragan Glamočić v programe RTS informoval, že štát aktívne pomáha poľnohospodárom, ktorí utrpeli škody pri požiaroch, a sleduje priebeh obnovy.
Ako zdôraznil, vláda vyčlenila 350 miliónov dinárov na sanáciu škôd od požiarov. Podpora sa týka aj výstavby hospodárskych objektov, dodávky dobytka, mechanizácie a semien na jesennú sejbu. Podpora domácnostiam v 16 mestách a obciach je poskytovaná cez Ministerstvo pre verejné investície, pričom každé opatrenie je prísne kontrolované, aby sa zabránilo zneužitiu.
Zmienil sa aj o stave na poliach a ako povedal, napriek suchu bude Srbsko mať dostatok potravín pre vlastné potreby, hoci export bude nižší. Rekordné výnosy pšenice a dostatok kukurice zabezpečia potravinovú sebestačnosť a zásoby pre dobytok.