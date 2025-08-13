Na dokončenie rekonštrukcie a prístavby vodárne v Beočíne Pokrajinská vláda prostredníctvom tohtoročného opravného rozpočtu zabezpečila 105 miliónov dinárov.
Ako sa uvádza v správe Pokrajinskej vlády, tieto prostriedky umožnia pokračovanie prác a vytvoria podmienky na úplné dokončenie projektu do konca roku 2025, v súlade s plánovanou dynamikou.
Rekonštrukcia vodárne je jedným z najdôležitejších infraštruktúrnych projektov pre Obec Beočín. Zabezpečí dlhodobo stabilné a kvalitné zásobovanie vodou, umožní pripojenie väčšieho počtu odberateľov a zlepší systém zásobovania domácností, čo priamo prispeje k zlepšeniu životných podmienok obyvateľov tejto obce.