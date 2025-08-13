Fakt, že sa v športe vedia udiať prekvapenia, si všetci uvedomujeme. Neraz sa stáva, že outsider prekoná favorita či už v individuálnom, alebo v kolektívnom súťažení. Predsa sú niektoré prekvapenia, ktoré môžeme zaradiť do kategórie historických a senzačných, ako napríklad triumf Grécka na futbalovom šampionáte Európy 2004 alebo šampiónsky titul anglického celku Leicester City zo sezóny 2015/2016 v najsilenejšej futbalovej lige sveta – Premiér lige.
Do radu takýchto prekvapení by sme každopádne mohli zaradiť aj nedeľný triumf hádzanárok Slovenska na šampionáte Európy hráčok do 17 rokov, ktorý sa konal v Čiernej Hore.
Slovensko, ako jeden z outsiderov turnaja, zohralo fantasticky, prebojovalo sa až do finále a následne položilo aj čerešničku na tortu – v boji o zlato zdolalo Chorvátsko výsledkom 34 : 30. Tak pre kadetskú dámsku reprezentáciu Slovenska zabezpečilo prvú medailu v dejinách vôbec, a to ihneď zlatú.
Tento slovenský tím z lavičky vedie tréner Pavol Streicher a možno poznamenať aj to, že hrdinkou záverečného zápasu bola Mária Bartková, ktorá nastrieľala až 14 gólov.
Prvý polčas vo finále bol veľmi vyrovnaný a ani jeden celok si nedokázal zabezpečiť výraznejší náskok. V úvodnej časti viedli Chorvátky 8 : 6, Slovensko vyrovnalo a v závere prvého polčasu sa dostalo do vedenia 17 : 15.
Aj na začiatku druhej časti hry malo Slovensko minimálny náskok a v 37. minúte po góle Bölcskei Slovenky prvýkrát viedli o štyri góly. Chorvátska obrana si však ani v pokračovaní nevedela poradiť s výbornou Bartkovou, ktorá prvý polčas uzavrela so siedmimi gólmi na svojom konte, a ani v pokračovaní nespomaľovala.
Slovenský náskok sa stále zvyšoval a zhruba 15 minút pred koncom Chorvátsko požiadalo o minútu oddychu – v tom momente Slovensko viedlo 27 : 22. Slovenkám sa darilo držať si náskok a keď Bartková minútu pred koncom skórovala a stanovila, ako sa ukázalo, konečný výsledok 34 : 30, bolo jasné, že Slovensko získa európsky titul.
Ako sme spomenuli, bol to senzačný výsledok, keďže pred začiatkom majstrovstiev a pri losovaní skupín Slovenky boli zaradené do štvrtého tzv. klobúku, čiže medzi najslabšie selekcie.
V základnej fáze porazili Portugalsko a Severné Macedónsko a remizovali s Nemeckom. V druhom kole porazili Španielsko, prehrali proti Dánsku a obsadili druhé miesto, čo stačilo na štvrťfinále. Pre zaujímavý systém súťaže sa Slovensko s Dánskom stretlo znovu vo štvrťfinále, ale z prehry sa vypomstilo. Následne v semifinále zdolali hostiteľa Čiernu Horu a vo finále, ako sme už spomenuli, Chorvátsko.
Na turnaji účasť mala aj naša reprezentácia, ktorá skončila na 10. mieste. Srbsko v základnej fáze skupiny obsadilo tretie miesto a zostalo bez postupu do hlavného kola. V rozohrávaní naše dievčatá porazili Faerské ostrovy, remizovali s Nórskom, neskoršie zdolali Poľsko a Švédsko a v zápase o 9. miesto neuspeli proti Česku.
Tieto majstrovstvá v Čiernej Hore boli aj kvalifikačným turnajom na budúcoročné U18 Majstrovstvá sveta a postúpilo 12 najlepších celkov, teda aj Slovensko ako majster Európy a aj Srbsko, keďže skončilo na spomenutej desiatej pozícii.
Slovensko dosiahlo svoj najväčší úspech na Majstrovstvách sveta do 18 rokov v roku 2008, keď hostilo turnaj a bolo siedme, zatiaľ čo Srbsko práve na tom istom podujatí dosiahlo svoj najväčší úspech v tejto vekovej kategórii a bolo vicemajstrom sveta.