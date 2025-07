Včera bol v Hale 5 Belehradského veľtrhu slávnostne otvorený EXPO 2027 Playground – miesto stretnutí, výmeny vedomostí, ideí, ktoré spojí občanov, odborníkov, umelcov, domácich partnerov a medzinárodné delegácie.

Slávnostne ho otvorili prvý podpredseda vlády a minister financií Siniša Mali a riaditeľ EXPO 2027 Dušan Borovčanin.

Pri tej príležitosti minister Mali uviedol, že EXPO je najväčšou rozvojovou príležitosťou Srbska, že očakáva viac ako 130 zúčastnených krajín, ako aj to, že Belehrad a Srbsko budú v roku 2027 stredobodom svetovej pozornosti. Zdôraznil, že tento priestor má približne 2 300 štvorcových metrov a ako povedal, v Hale 5 vznikol úplne nový priestor, v ktorom bude Srbsko predstavené svojim občanom aj svetu.

Oznámil, že priestor bude otvorený pre všetkých občanov, delegácie, ako aj pre všetkých, ktorí ho budú chcieť navštíviť.

„Od pondelka do soboty, od 13.00 do 20.00, budete mať príležitosť vidieť všetko, čo sme urobili a na čom pracujeme v súvislosti s projektom EXPO, ako aj to, ako sa Srbsko v minulosti prezentovalo na výstavách EXPO. Tento priestor patrí aj zúčastneným krajinám a ich zástupcom,“ uviedol Mali.

Zároveň pripomenul, že svoju účasť potvrdilo 118 krajín a zdôraznil, že na poslednej špecializovanej výstave v Astane v Kazachstane v roku 2017 sa zúčastnilo celkovo 117 krajín.