Ministerka baníctva a energetiky Dubravka Ðedovićová-Handanovićová dnes vyhlásila, že vláda Srbska podala novú žiadosť Kancelárii pre kontrolu zahraničného majetku Ministerstva financií Spojených štátov amerických, v ktorej podporila žiadosť spoločnosti NIS o predĺženie platného povolenia na činnosť, ktorá vyprší 29. júla, o dodatočných 180 dní.

Ministerka vyzdvihla, že štát v uplynulom mesiaci dôsledne obhajoval postoj, podľa ktorého by bolo pre energetickú bezpečnosť Srbska a celého regiónu nepriaznivé, ak by sankcie nadobudli platnosť. Podľa jej slov by to spôsobilo významné negatívne následky pre našu krajinu, občanov aj hospodárstvo, ale aj celý región.

Ako uviedla, predĺženie licencie o dodatočných 180 dní by prispelo k zabezpečeniu dodávok ropy pre rafinériu Pančevo na komerčne udržateľnom základe a zároveň by podporilo energetickú stabilitu krajiny a regiónu.