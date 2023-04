Aj keď ľudské telo pozostáva z mnohých bielkovín, tým najdôležitejším a najrozšírenejším je určite kolagén. Z celkového počtu bielkovín v tele kolagén tvorí približne jednu tretinu. Slovo kolagén pochádza z gréckeho slova kolla, čo znamená lepidlo. Už teda touto informáciou môžete trochu lepšie pochopiť, akú vlastne dôležitú väzbovú úlohu zohráva kolagén v organizme.

Základnou funkciou tejto bielkoviny je starostlivosť o stav pokožky, kostí, svalov, vlasov a šliach. Kolagén sa nachádza aj v iných častiach tela, ako sú cievy, rohovka a zuby.

Podľa niektorých štúdií množstvo kolagénu a rýchlosť jeho tvorby v organizme dokáže určiť skutočný biologický vek človeka. Tento proces sa môže najlepšie vidieť na pokožke, lebo až 70 % bielkovín v pokožke tvorí kolagén, ktorý sa v tele neustále obnovuje, zároveň mizne a vyrába sa z buniek, ktoré ho vyživujú. Preto sa vekom táto výmena spomaľuje a vzniká jej deficit. Toto spomalenie začína už medzi 20. a 30. rokom života.

Telo si v prvom rade produkuje prokolagén, z ktorého neskôr vzniká kolagén, a to spojením 2 aminokyselín – glycínu a prolínu. Pre tento proces je hlavne potrebný vitamín C, a preto by doplnky tohto vitamínu mali byť pravidelnou rutinou v zdravotnej starostlivosti. K urýchleniu výrobného procesu kolagénu tiež môžu prispieť určité potraviny, ako sú vajcia, mliečne výrobky, pšenica, kokos, špargľa, kapusta a šošovica.

olagén sa nachádza aj v spojivových tkanivách zvierat, teda čoraz obľúbenejší vývar, ktorý sa pripravuje varením kostí zvierat, je asi najbohatším prírodným zdrojom kolagénu. Varený kolagén je vlastne želatína, veľmi bohatá na aminokyseliny, ktoré telo potrebuje na tvorbu bielkovín.

Samozrejme, sú aj faktory, ktoré znemožňujú rekonštrukciu kolagénových buniek. Ide o konzumáciu nadmerného množstva rafinovaných sacharidov a cukru, nadmerné vystavovanie sa slnečnému žiareniu a ako zásadný faktor, pri ktorom sa rapídne znižuje tvorba kolagénu, je fajčenie.

Ak teda chcete vášmu telu pomôcť, aby si zachovalo mladistvý vzhľad, vyhýbajte sa zlým zvykom a zaraďte si do svojho jedálnička zdravé potraviny, ktoré podporia tvorbu kolagénu.

Zdroje: larens-partner.sk, esensa.rs, bivits.com