Panoráma súčasnej slovenskej vojvodinskej prózy, ktorá vyšla roku 2021 pod titulom Ohmatávanie pulzu, vznikla ako prehľad aktuálnej slovenskej vojvodinskej prozaickej tvorby a ako prípadná odpoveď na možnú otázku tykajúcu sa zotrvávania tohto literárneho kontextu v budúcnosti. Jej zostavovateľka bola Zdenka Valentová-Belićová (1975).

Tohto roku vyšla publikácia pomenovaná Ohmatávanie pulzu 2. Jej zostavovateľkou je zase Zdenka Valentová-Belićová. V predslove k druhému pokračovaniu pomenovanom Zákmit poetického tepu pod prstami Zdenka píše: „Panoráma súčasnej slovenskej vojvodinskej poézie Ohmatávanie pulzu 2 nadväzuje na rovnomenný výber poviedok, ktorým sme sa podobne ako prítomnou knihou – pokúsili získať obraz o potenciáloch slovenskej vojvodinskej literatúry a aspoň čiastočne odpoveď na prípadnú dilemu o možnostiach zotrvávania tohto menšinového kultúrneho a literárneho kontextu. S dobrým dôvodom ohmatávať pulz sme začali od prózy, lebo je už na prvý pohľad zrejmé, že je v tejto literatúre deficitnejšia v porovnaní s poéziou – v posledných desaťročiach vyšlo podstatne menej prozaických kníh, tiež menší počet zborníkov a hodnotiacich výberov. Básnických zbierok po slovensky vo Vojvodine za posledné dve desaťročia vyšlo omnoho viac, tiež antológií a chrestomatií, a to nielen v slovenčine, ale aj v srbčine, dokonca jedna aj po anglicky. Domnievame sa preto, že sme mali ľahšiu úlohu. Podobne ako sme si to v prvej knihe vytýčili, aj touto by sme boli radi, ak by sme dosiahli aspoň dve hlavné funkcie publikácie – a to je motivácia autorov, ktorí dosiaľ nevydali vlastnú zbierku poézie, prípadne motivácia literárnej kritiky, ktorá by sa jej konštruktívne venovala na strane jednej, a na strane druhej by to malo byť mapovanie generačnej, poetickej a tematickej situácie výberom básnikov a ich reprezentatívnych veršov, predovšetkým knižne nepublikovaných.“

Do tejto knihy sú zaradení: ako najstarší Daniel Pixiades, a potom postupne radom podľa rokov Vladimír Ječmen, Viera Benková, Víťazoslav Hronec, Miroslav Demák, Michal Ďuga, Zlatko Benka, Miroslav Dudok, Zuzana Čížiková, Martin Prebudila, Anna Simonovićová, Ján Salčák, Ladislav Čáni, Miroslav Jovanović, Katarína Hricová, Miroslav Šipický, Annamária Boldocká-Grbićová, Jaroslav Kiš, Aleksandra Vranićová, Michal Bíreš, Zdenka Valentová-Belićová, Stevan Lenhart, Mária Vršková, Anička Balážová, Miroslava Dudková, Andrea Speváková-Fejzovićová, Katarína Mosnáková-Bagľašová, Martina Petrášová, Svetlana Gašková a najmladšia Jana Domoniová.

Na obálke je zreprodukovaná ilustrácia Viery Fajndovićovej-Súdiovej. Na záver sú heslá o autoroch.

Zbierku próz Ohmatávanie pulzu 2 vydalo Slovenské vydavateľské centrum v Báčskom Petrovci ako 11. zväzok v Edícii Predsa koľaj. Zároveň je to 309. publikácia vydaná v SVC. Táto publikácia rozmerov 20 x 14 cm, vytlačená na ofsetovom papieri, zlepená do mäkkej väzby, v rozsahu 404 strán, vyšla s vročením 2022. V náklade 150 kusov ju vytlačila tlačiareň Futura v Novom Sade.