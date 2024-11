V Baku prebieha Konferencia OSN o zmene klímy COP29, ktorej sa zúčastňuje prezident Srbska Aleksandar Vučić.

Prezident sa stretol s azerbajdžanským kolegom Ilhamom Alijevom, s ktorým hovoril o plynárenskej spolupráci, pretože, ako zdôraznil, ak by sa nám podarilo postaviť veľkú plynovú elektráreň, výrazne by to zabezpečilo naše potreby elektriny v budúcnosti.