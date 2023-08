Dobrovoľní hasiči z Báčskeho Petrovca a Hložian sa už dlhšie zapájajú do programu Slovenských národných slávností. Cieľom ich účasti je predovšetkým poukázať na význam hasičstva v kontexte rýchlej intervencie v prípade požiarov. No tohto roku boli prioritou organizátorov zapojiť v sobotu 12. augusta do ukážkového výcviku aj deti.