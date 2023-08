Dnes možno očakávať nebezpečné poveternostné javy v niektorých častiach Srbska, čo je ovplyvnené africkým cyklónom.

Totižto očakávame premennú oblačnosť so striedaním slnečných a oblačných intervalov s miestnymi prehánkami so zrážkami, informovala Republiková hydrometeorologická služba.

Intenzívnejšie prehánky s búrkami a väčším množstvom zrážok možno očakávať od 15 do 30 litrov a to v Banáte, Podunajskom kraji, Braničevskom a Borskom kraji. Bude fúkať mierny až stredný vietor, v horských oblastiach východného Srbska občas aj silný, východný a severovýchodný vietor.

Najnižšia teplota bude od 14 do 20 stupňov a najvyššia od 27 do 30 stupňov. V Belehrade bude premenlivá oblačnosť, občas s krátkodobým dažďom a miestnymi prehánkami. Najnižšia teplota bude od 18 do 20 stupňov a najvyššia okolo 29 stupňov.

Oranžové varovanie znamená, že je počasie nebezpečné. Predpovedané sú nebezpečné poveternostné javy, a to takej intenzity, že môžu spôsobiť materiálnu škodu a byť nebezpečné pre ľudí a zvieratá, oznámil Republikový hydrometeorologický ústav.

Zdroj: RHMZ a Dnevnik