Ak vaše obočie nie je dokonalé – jednoducho nie ste v trende. Obyčajné obočie už akoby nebolo akceptované v kozmetickom priemysle.

Ženy sú v dileme, či si ho vôbec vedia doma pravidelne vytvarovať, pretože na to máme dnes už šablóny, ako má dokonalý tvar obočia vyzerať. Dnešná doba ponúka rôzne riešenia na úpravu obočia, keď ide o ich nesprávny tvar alebo hustotu a objem. Obľúbené medzi dámami sú klasické kozmetické tetovanie obočia, microblading a veľmi populárna metóda tetovania obočia pod názvom púdrové obočie.

Tetovanie obočia púdrovou metódou je ešte známe aj ako ombre obočie alebo technika tieňovania obočia. Je to moderná technika, ktorá vám umožní, aby obočie nadobudlo úplne prirodzený vzhľad a farbu, bez striktných kontúr a kontrastov. Účinok je podobný, ako keby ste si naň aplikovali jemné tiene ceruzkou. Technika, ktorá sa používa na vytváranie púdrového obočia sa podobá technike microblading, ale samotná procedúra a výsledný efekt sú iné. Microblading imituje vzhľad prirodzeného chĺpku a precízne vykreslí každý jednotlivý chĺpok, kým púdrové obočie je skôr jemné vyplnenie drobných nerovností a dosiahnutie ombré efektu. Púdrové obočie sa vytvára pomocou špeciálneho stroja, ktorý je podobný tetovacej pištoli a s ním kozmetička vykonáva stovky drobných vpichov, ktorými sa pigment dostáva do povrchových vrstiev kože. Konečným výsledkom je plné obočie, ktorého sa intenzita farby mení od jasnejšieho korienka po tmavší koniec obočia. Samozrejme, aká bude farba a hustota závisí výlučne od vašej žiadosti. Ak sa pýtate, či samotný zákrok bolí, je na to ťažké odpovedať, pretože prah bolesti má každý iný. Ak si obočie pravidelne vytrhávate alebo voskujete, tento zákrok pre vás určite nebude bolestivý. Väčšina kozmetičiek navyše používa anestetický krém, aby bol zákrok čo jednoduchší. Je dôležité si uvedomiť, že obočie môže vyzerať až o 50 percent tmavšie, než je požadovaný efekt a že skutočná farba bude viditeľná po jednom mesiaci. Ak chcete, aby vaše upravené obočie vytrvalo tak dlho, ako je to možné, kozmetička vám pravdepodobne povie niekoľko vecí, ktoré potrebujete vedieť o udržiavaní púdrového obočia.

Prvá, povinná korekcia sa robí po mesiaci, keď je obočie úplne zahojené. Mnohých najviac zaujíma i to, ako dlho vydržia výsledky tejto procedúry úpravy obočia. V prvom rade je to veľmi individuálne a závisí od viacerých faktorov, ale púdrové obočie zvyčajne zachová svoj plný účinok v priemere dva roky, potom sú potrebné korekcie na osvieženie farby a tvaru. Ľudia s mastnejšou pokožkou alebo ľudia, ktorí trávia viac času na slnku, by sa mali pripraviť na to, že im obočie začne rýchlejšie blednúť.

