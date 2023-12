Vojvodinský IKT klaster v spolupráci s Pokrajinským sekretariátom pre hospodárstvo a cestovný ruch organizuje desaťmesačné školenie pre IT juniorov v oblasti tvorby webu. Školenie je určené pre ľudí, ktorí chcú vstúpiť do IT priemyslu a získať dostatok základných vedomostí z informačných technológií a začať kariéru v tomto sektore.