So včerajším dňom je uzavretý ešte jeden cyklus v európskej futbalovej zóne. Tentoraz, ako vieme, členské krajiny UEFA bojovali o postup na nadchádzajúci šampionát Starého kontinentu, ktorý sa počas nasledujúceho leta hrať bude v Nemecku. Okrem hostiteľa, ktorý postup na záverečný turnaj mal zabezpečený a v kvalifikácii ani nehral, miesta je pre ďalších 23 tímov. Z kvalifikácie sme tak dostali dvadsať reprezentácií, ktoré v skupinách boli na prvých dvoch miestach a pozostávajúce tri pozície si zaslúžia víťazi play-off Ligy národov, ktorá sa hrať bude na jar.

Zatiaľ je známe, že si play-off zaslúžilo dvanásť reprezentácií na základe výkonov v minuloročnej Lige národov. Sú to reprezentácie, ktoré buď vyhrali v týchto skupinách, alebo majú najlepšie umiestnenie za tými mužstvami, ktoré sa na šampionát Európy kvalifikovali cez kvalifikáciu.

Pre nás je najdôležitejšie to, že si Srbsko prvýkrát na ME zahrá od samostatnosti a prvýkrát po roku 2000, keď sme účinkovali ako Spolková republika Juhoslávia.

Pri žrebovaní skupín záverečného turnaja 2. decembra v Hamburgu bude Srbsko v poslednom, štvrtom klobúku. Okrem Srbska v tejto skupine budú ešte aj Taliansko, Švajčiarsko ako aj traja víťazi play-off.

V prvej výkonnostnej skupine pri žrebovaní budú hostiteľ Nemecko, ako aj Portugalsko, Španielsko, Francúzsko, Belgicko a Anglicko.

V druhom klobúku sú Maďarsko, Turecko, Rumunsko, Dánsko, Albánsko a Rakúsko, kým tretí tzv. klobúk tvoria Holandsko, Škótsko, Chorvátsko, Slovinsko, Slovensko a Česko.

Na základe rozvrhu je evidentné, že by sme mohli, aspoň na papieri, mať relatívne ľahšiu skupinu, napríklad Portugalsko, Albánsko, Slovensko a Srbsko, ale sú aj prípadne také, ktoré môžu ponúknuť bolenia hlavy – napríklad Francúzsko, Dánsko, Chorvátsko / Holandsko a Srbsko.

Uvidíme, ako loptičky rozhodnú pri žrebovaní. Dôležité je, že na majstrovstvách sme a pred vedením Futbalového zväzu a reprezentácie je pripraviť tím a zároveň skvalitniť atmosféru, tak v selekcii, ale aj vo verejnosti. Bez ohľadu na postup hra nie je na uspokojujúcej úrovni a práve to je skutočnosť, ktorá znepokojuje.

Ak sa vrátime k play-off, ktorá sa hrať bude v marci budúceho roka, známe je, že je tam dvanásť reprezentácií, ktoré zohrajú vo forme semifinále a finále. Ako my pred štyrmi rokmi, keď sme vyhrali nad Nórskom v semifinále a prehrali proti Škótsku vo finále.

Kto príjemne prekvapil a kto rozčaroval?

Inak môžeme spomenúť to, že je Slovensko reprezentáciou, ktorá sa na Majstrovstvá Európy 2024 kvalifikovala z najnižšej výkonnostnej skupiny pri žrebe kvalifikácie. Slováci totiž pri žrebe boli len v piatom klobúku, ale sa aj tak na záverečný turnaj dostali – z ich skupiny sa presvedčivo kvalifikovalo Portugalsko s maximálnym výkonom – desať presvedčivých triumfov a úhrnné gólové skóre mali až +34. Slováci finišovali ako druhí, získali 22 bodov a stačilo to na postup. Za nimi zostali, aj keď pri žrebe kvalifikácie boli lepšie nasadení Bosna a Hercegovina, Island a Luxembursko.

Slovensko tak vystúpi na tretích majstrovstvách Európy za radom – v roku 2016 postúpili aj zo skupiny a hrali v osemfinále, kým na Euro 2020 účasť skončili v základnej fáze. Z druhej strany zatiaľ majú len jeden vybojovaný postup na Mundial – vyšlo im to v kvalifikácii na podujatie v Južnej Afrike 2010.

V porovnaní s predchádzajúcim podujatím na ME 2024 budeme mať len štyri reprezentácie, ktoré nehrali aj pred tromi rokmi (pre koronavírus sa Euro 2020 hralo v roku 2021). Zoznam nie je konečný, lebo nie sú známi všetci účastníci, ako sme spomenuli. Po play-off uvidíme, či medzi účastníkmi bude ešte niekto, kto nehral na predošlom vydaní.

Tak sa na ME po roku 2000 vracajú Slovinsko a Srbsko a po roku 2016 Albánsko a Rumunsko.

Práve skončená kvalifikácia inak bola dosť zaujímavá. Jednotlivé reprezentácie rozčarovali, ale sú aj také, ktoré za sebou majú výborne vydania a je proste škoda, že im to nakoniec celkom nevyšlo. Vzťahuje sa to predovšetkým aj na Čiernu Horu z našej skupiny, ale aj na Moldavsko, ktoré v poslednom kole v priamom súboji s Českom rozhodovalo o svojom osude, rovnako bolo s Kazachstanom (v poslednom kole hrali so Slovinskom rozhodujúci zápas). Dlho šancu malo aj Arménsko, kým Luxembursko za sebou má najlepší cyklus v dejinách, keďže získali až 17 bodov – dvakrát vyhrali proti Bosne a Hercegovine, úhrnne 6 : 1. Bosna a Hercegovina je tímom, ktorý asi najviac rozčaroval, ale nespokojní sú aj Poliaci, tiež Walesania a Švédi.