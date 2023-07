Deti a mládežníci mali včera aj vo farskom dvore v Pazove príležitosť zúčastniť sa podujatia pod názvom Vodové a iné hry.

V spolupráci s naším Biskupským úradom aj do Starej Pazovy zavítali 8 mladí vedúci zo Slovenska, zo Spoločenstva evanjelickej mládeže a pripravili krásny program pre deti a mládež. Panovala tam dobrú nálada a hostia zo Slovenska predviedli aj program v sieňach fary. Spoločenstvo evanjelickej mládeže je kresťanská organizácia, ktorej misiou je rozvoj a výchova mladých generácií k poznávaniu Boha.

Podľa slov Kristíny Pobežalovej, vedúcej výpravy, oni pochádzajú z púchovského cirkevného zboru a tento výjazd do Srbska začali 20. júla a každý deň navštevovali iný cirkevný zbor.

Začali v Kysáči, a potom nasledoval Kulpín, Nový Sad, Selenča, Padina a zájazd ukončili práve tu v Starej Pazove. Pre deti mali pripravené nafukovacie atrakcie, spoločenské hry, stolný futbal.

Púchovský cirkevný zbor má dlhoročnú tradíciu a dlhé roky tam funguje aj mládež a práve z tejto mládeže prišli aj 8 členovia do Starej Pazovy, ktorá bola pre všetkých ich prvou návštevou.

Stará Pazova s Púchovom má dlhoročnú spoluprácu na rozličných poliach života a práce, do ktorej patrí aj cirkevná spolupráca a ako uviedol Igor Feldy, senior sriemsky a farár staropazovský, z tejto návštevy majú preto aj osobitnú vnútornú radosť. Do tohto podujatia boli zahrnuté aj okolité cirkevné zbory a do Pazovy na podujatie pricestovali aj deti a mládežníci z Boľoviec.