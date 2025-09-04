Včera 3. septembra bola v Múzeu Vojvodiny otvorená výstava Ženský maliarsky rukopis kovačickej insitnej maľby – od ihly a nite po UNESCO, ktorú slávnostne otvoril Michal Pavúk, veľvyslanec Slovenskej republiky v Srbsku.
Pri tejto príležitosti členka Mestskej správy pre kultúru Maja Čeremidžićová-Šainovićová vyhlásila, že mesto Nový Sad je hrdé na takéto kultúrne podujatia a že bude aj naďalej poskytovať podporu na zachovanie a propagáciu kultúrnej rozmanitosti.
Na otvorení výstavy, ktorá propaguje tvorbu umelkýň z Kovačice, sa prihovorili aj Čarna Milinkovićová, riaditeľka Múzea Vojvodiny, a Pavel Babka, zakladateľ Galérie a Nadácie Babka v Kovačici.
Od prvých obrazov až po zápis na Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO – výstava zachytáva umeleckú cestu maliarok, ktorých diela sa stali symbolom slovenskej kultúrnej identity vo Vojvodine a neoddeliteľnou súčasťou kultúrneho dedičstva Srbska i Slovenska.
Výstava je otvorená pre verejnosť do 21. septembra