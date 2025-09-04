Prvé septembrové číslo týždenníka je na ceste k čitateľom. Obsahuje aktuálne školské témy k začiatku nového školského roka a tiež ďalšie zaujímavé texty o udalostiach v našej krajine, ako aj v zahraničí.
Na titulke je záber z festivalu v Aradáči.
V úvodnej rubrike Týždeň sa píše o výstave insitnej maľby v Múzeu Vojvodiny, ako aj o 81. výročí Slovenského národného povstania. Nevystala ani podrubrika 168 hodín s prezidentom Srbska. Celostrana je venovaná slávnostnému prijatiu prvákov na Gymnáziu Branka Radičevića v Starej Pazove a v tomto prostredí odmenili aj najlepších žiakov a ich učiteľov. V priestoroch Matice slovenskej v Srbsku udelili 239 tašiek a učebných pomôcok pre prvákov.
V pravidelnej rubrike Naše dediny si čitatelia nájdu texty o úspešne ukončenom projekte Sila rodiny 2, predstavený je aj Benjamín Cabuka z Pivnice – výrobca produktov z paradajok a v Kovačici usporiadali seminár o smartfóne ako modernom nástroji vzdelávania. Keď ide o začiatok nového školského roka, píše sa aj o privítaní prvákov v základných školách v Petrovci, Kovačici a v Starej Pazove.
Na stranách rubriky Kultúra sa čitatelia dozvedia viac o 10. jubilejnom ročníku festivalu v Šíde – Keď si ja zaspievam, o aradáčskom festivale a hroznovej oberačke a že na 11. Gitariáde Vojvodiny zvíťazila skupina Promonael. Píše sa aj o letných aktivitách členov SKOS Erdevík, letnej škole výtvarného umenia pre deti v Petrovci a je tu aj program Divadelného festivalu 30. Petrovské dni divadelné.
Na športových stranách sú futbalové a volejbalové udalosti a na záverečnej strane je mužstvo MOMS Selenča, ktoré obsadilo 3. miesto na Matičnom turnaji v Pivnici.