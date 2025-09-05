Prvý podpredseda vlády a minister financií Siniša Mali dnes na kolégiu Sociálno-ekonomickej rady rokoval so zástupcami odborov a zamestnávateľov o zvýšení minimálnej mzdy od 1. januára 2026.
Uviedol, že sa v najbližších dňoch, najneskôr do 15. septembra, očakáva konečné rozhodnutie o zvýšení minimálnej mzdy.
Mali dnes vyhlásil, že predtým už bolo dohodnuté so zamestnávateľmi a odbormi mimoriadne zvýšenie minimálnej mzdy od 1. októbra o 9,4 percenta, čím by sa minimálna mzda vynášala viac ako 500 eur.
Keď ide o nasledujúci rok, návrh vlády je, aby sa od 1. januára minimálna mzda zvýšila o ďalších 10,1 %, čím by priemerná minimálna mzda dosiahla 64 554 dinárov, teda 371 dinár na pracovnú hodinu, čo zodpovedá priemerne 551 eur mesačne.