Tohtoročné trojdňové podujatie Gastro Srem sa bude konať pod heslom Vnímajte Sriem všetkými zmyslami. Toto gastronomicko-turistické a zábavné podujatie sa uskutoční odo dnes až do nedele na dobre známej lokalite obchodného strediska BIG Pazova od 17.00 do 23.00 hodiny, kde budú početné stánky a javisko na otvorenom priestore.
Gastronomicko-turistické podujatie Gastro Srem sa počas týchto troch septembrových dní bude niesť v znamení zábavy, družby, konzumovania najrozmanitejších gastronomických špecialít, ktoré sa vyznačujú podľa kvality výrobkov. Gastro Srem patrí medzi významné podujatia s osobitným významom pre Staropazovskú obec, a preto je aj generálnym patrónom Obec Stará Pazova, kým technickým organizátorom je Turistická organizácia Obce Stará Pazova.