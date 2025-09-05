Energetický systém Srbska je momentálne stabilný a spoľahlivý – jeho odolnosť proti výpadkom je na uspokojivej úrovni, tvrdia odborníci zo Zväzu energetikov.
Napriek tomu upozorňujú na presnú potrebu dekarbonizácie: krajina stále využíva zastarané tepelné elektrárne a je nevyhnutné čo najskôr prejsť na obnoviteľné zdroje energie vrátane vetra, slnečného žiarenia, hydro a geotermálnej energie. Dôležité je aj získanie finančných prostriedkov na realizáciu týchto opatrení, ktoré si vyžadujú radikálne zásahy do existujúceho energetického systému.