V netradičnom termíne, prvý septembrový víkend v Kovačici sa uskutoční Detská svadba, podujatie ktoré pred 18 rokmi zorganizoval Pavel Baláž, ideový tvorca tohto podujatia alebo skôr povedať oživovateľ starodávnej pomaly už zabudnutej detskej hry.
Účastníkmi tohtoročnej detskej svadby budú členovia DFS Hruštička pod vedením Željka Sucháneka za hudobného sprievodu ľudovej hudby Hruštička pod vedením Jána Dišpitera. Tradičný termín svadby – posledný víkend v auguste bol odročený pre účasť DFS Hruštička na festivaloch v Bulharsku a Chorvátsku.
Detská svadba aj v tomto roku bude mať humanitárny ráz a peniaze, ktoré mladá nevesta natancuje, budú odovzdané na charitatívne účely. Komu budú peniaze odovzdané, rozhodnú následne aktéri detskej svadby.
Organizáciu tohtoročnej Detskej svadby podpisuje Memoriálne stredisko Dr. Janka Bulíka a Kultúrny kolektív Kovačica. Organizátori svadby pozývajú všetky deti, ktoré sa chcú zapojiť do podujatia a účinkovať na svadbe, aby prišli odeté do tradičného ľudového kroja a spoločne s DFS Hruštička vystúpili na javisku ako svadobníci.
Detská svadba sa uskutoční v nedeľu 7. septembra o 17. hodine na nádvorí Miestneho spoločenstva v Kovačici.