Žatva slnečnice je v plnom prúde a potvrdzuje veľké rozdiely vo výnosoch – od polí so sotva jednou tonou po hektári až po pozemky s úrodou štyroch ton. Minulý rok bol priemer podľa štatistík niečo cez 2,5 tony na hektár, a odborníci očakávajú, že tohtoročný priemer bude mierne nižší, uvádza sa na portáli Poljoprivrednik.
Na výsledok vplýva typ pôdy, agrotechnika, výber hybridov aj termín sejby, pričom práve tieto faktory ukazujú, že slnečnica je v suchých podmienkach odolnejšia než mnohé iné plodiny. Napriek rozdielom v úrodách slnečnicový olej by mal pokryť domáce potreby aj export.
Poľnohospodári však najviac pozornosť upriamujú na cenu. Momentálne je na úrovni 50 dinárov za kilogram, čo podľa nich nestačí na pokrytie nákladov. Pestovatelia dúfajú, že cena stúpne aspoň na 55 až 60 dinárov, inak sa výroba stáva nerentabilnou, najmä pre tých, ktorých úrody nepresahujú dve tony na hektár.