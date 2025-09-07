V 1. septembrovom týždni vo vydaní Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu do školských lavíc pribudlo aj prvé číslo Zorničky v tomto školskom roku.
Logicky, venované je otvoreným školským bránam, známymi i menej známymi básničkami víta všetkých žiakov. Sú tu i primerané poviedky, vyplňovačky, odmeňovacia súťaž. Z vážnejších, ale žiackemu veku blízkych tém sú tu príspevky o letiacom humanoidnom robotovi, o orientácii vtákov na cestách do teplých krajov.
Hviezdičkou našej Zorničky, teda žiakom, ktorý si zaslúžil v septembrovom čísle tohto detského časopisu dostať dvojstranu, vďaka rozhovoru s členom našej redakcie je piatak Marek Kolár z Erdevíka, žiak tamojšej Základnej školy Savu Šumanovića. So svojím bratom sa dostal aj na titulnú stranu. Z početných letných škôl v prírode v tejto Zorničke sa píše o tej z Mýta pod Ďumbierom, kde okrem detí z Chorvátska boli i účastníci zo Srbska, a to žiaci z Báčskeho Petrovca, Hložian a Aradáča.
Ani v tomto čísle nechýbajú detské žartíky a pre tých najmenších je tu osobitná príloha Mravec, s ďalšími vyplňovačkami a návodmi na pekné jesenné ručné práce.