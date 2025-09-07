Z Obce Báčsky Petrovec oznamujú občanov, že dňa 10. septembra presne napoludnie zaznie siréna na varovanie obyvateľstva na území Obce Báčsky Petrovec – vydávaním jednotvárneho stáleho tónu sirény po 60 sekúnd (signál pre koniec ohrozenia).
Ďalší odber chemických obalov na území Obce Báčsky Petrovec
Obec Báčsky Petrovec organizuje odber obalov z herbicídov a pesticídov dňa 8. septembra (pondelok) týmto poradím: – 7.00 – 8.30 v Kulpíne – na vchode do dediny pri moste, – 9.00 – 10.30 v...Čítaj viacDetails