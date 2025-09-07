Podľa údajov Inštitútu pre verejné zdravie Srbska Dr. Milana Jovanovića Batuta bolo k 31. augustu zaznamenaných 34 prípadov horúčky západného Nílu. Najviac nakazených je v Belehrade (10 prípadov) a v Juhobáčskom obvode (8 prípadov). Medzi chorými prevažujú muži, pričom priemerný vek pacientov je 65 rokov.
Úrady vyzývajú obyvateľov, aby dodržiavali ochranné opatrenia proti komárom – používali repelenty, nosili svetlé oblečenie s dlhými rukávmi a nohavicami, vyhýbali sa pobytu vonku v čase súmraku a svitania a zabezpečili si domácnosti sieťkami na okná a dvere.