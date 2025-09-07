Tohtoročný 8. ročník podujatia Gastro Srem – gastronomicko-turistického a zábavného festivalu – trvá od piatka 5. septembra do dnešného dňa do 23. hodiny.
Aj včera prilákal Gastro Srem početných návštevníkov do priestorov nákupného strediska Big Pazova. Okrem rozmanitej gastronomickej ponuky sa sobotňajší program niesol aj v znamení bohatého kultúrneho programu na veľkom otvorenom javisku. Vystúpil Tamburášsky orchester pod vedením Dr. Ljubinka Lazića a ako vokálny sólista sa predstavil známy operný spevák Boris Babík zo Starej Pazovy. Návštevníci si mohli vychutnať aj dobrú hudbu Tamburášskeho ansámblu Zorule a známeho maestra tamburášskej hudby Zorana Bugarského Bricu. V poslednej, tretej časti hudobného programu vystúpila primadona Ljubica Vranješová na koncerte s názvom Navždy priatelia.
Aj dnes, okrem gastronomickej výstavy a výstavy obrazov z tohtoročného výtvarného tábora Cosmic Art vo Vojke, sú na programe aj bohaté aktivity pre najmladších návštevníkov Gastro Sremu, keďže dnešok je venovaný Veľkému rodinnému dňu.