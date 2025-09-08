Tohtoročné trojdňové podujatie Gastro Srem sa uskutočnilo v dňoch 5. až 7. septembra pod heslom Pocíťte Sriem všetkými zmyslami v priestoroch nákupného strediska BIG Pazova, kde boli postavené početné stánky a veľké javisko na otvorenom.
Gastronomicko-turistické podujatie Gastro Srem sa počas týchto troch septembrových dní nieslo v znamení zábavy, družby, konzumovania najrozmanitejších gastronomických špecialít, ktoré sa vyznačujú podľa kvality výrobkov. Gastro Srem patrí medzi významné podujatia s osobitným významom pre Staropazovskú obec, preto aj generálnym patrónom bola Obec Stará Pazova, kým technickým organizátorom Turistická organizácia Obce Stará Pazova.
Včera bohatý program venovali rodine a deťom. Najmladší návštevníci tohto podujatia najprv mali príležitosť zúčastniť sa v kvíze, ktorý pripravilo NTC stredisko Stará Pazova a TO Obce Stará Pazova spolu s hosťami z Aranđelovca, Topoly, Inđije a Batajnice. Potom sa na javisku vystriedali detské tanečné skupiny z viacerých KUS, ktoré pôsobia na území Staropazovskej obce. Medzi účastníkmi bola aj detská tanečná skupina SKUS hrdinu Janka Čmelíka. Početní návštevníci si s pôžitkom pozreli aj detské divadelné predstavenie, ktoré vzniklo v rámci nedávno ukončeného projektu Sila rodiny 2. Ani tohto roku nechýbala družba najmladších s animátormi z Belehradu. Medzi 70 tohtoročnými vystavovateľmi po druhý raz sa na Gastro Sreme včera zúčastnilo aj Občianske združenie Klobásafest z Báčskeho Petrovca.
Korunou včerajšieho dňa bolo vyhlásenie najúspešnejších v troch kategóriách: slané a sladké špeciality pripravené podľa starých sriemskych receptov a najupravenejšie stánky. Medzi odmenenými v kategórii najupravenejšie stánky boli aj stánky dvoch Pazovčaniek: Milušky Bakovej – Api komora Čarolija prirode, a Anny Očovajovej, tamojšej insitnej maliarky. V záverečnej časti večera a tohtoročného podujatia Gastro Srem na dobrú náladu zahral Akustik bend.